Британія не хоче торговельної війни зі США: Стармер анонсував переговори

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловився проти ескалації зі США через тарифи заради порятунку вітчизняної автомобільної промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
За словами глави уряду, переговори зі США будуть продовжені для пом'якшення ситуації.
"У такий момент, як зараз, ми повинні формувати наше майбутнє, ми повинні зробити крок вперед, ми не можемо бути боягузами", - сказав Стармер під час візиту на завод Jaguar Land Rover у Соліхалл в понеділок, 7 квітня.
Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив мита для більшості країн світу, які є ключовими торговельними партнерами Вашингтона. Це вплине на торгівлю обсягом трильйони доларів.
Зокрема, щодо Великої Британії, США запровадили базове мито 10% на експорт товарів, а також 25% мита на експорт автомобілів.
Компанія Jaguar Land Rover призупинила експорт автомобілів до США через нові податки на імпорт.
Раніше Стармер заявив, що Європа починає жити у новій ері світової економіки через мита Трампа.
Прем'єр також зазначив, що Британія відреагує на мита з "холодною і спокійною головою".
Тим часом США готуються до переговорів з десятками країн світу через нові тарифи Вашингтона.
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