Британія не хоче торговельної війни зі США: Стармер анонсував переговори

Митна війна Сполучених Штатів

Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив мита для більшості країн світу, які є ключовими торговельними партнерами Вашингтона. Це вплине на торгівлю обсягом трильйони доларів.

Зокрема, щодо Великої Британії, США запровадили базове мито 10% на експорт товарів, а також 25% мита на експорт автомобілів.

Компанія Jaguar Land Rover призупинила експорт автомобілів до США через нові податки на імпорт.

Раніше Стармер заявив, що Європа починає жити у новій ері світової економіки через мита Трампа.

Прем'єр також зазначив, що Британія відреагує на мита з "холодною і спокійною головою".

Тим часом США готуються до переговорів з десятками країн світу через нові тарифи Вашингтона.

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