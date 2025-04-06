Стармер: мита Трампа означають нову еру для економіки Європи
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер говорив сьогодні з ключовими лідерами Європи. Він сказав їм, що континент вступає в "нову еру світової економіки" у світлі мит Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з пресрелізом канцелярії Стармера, він дзвонив сьогодні голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і Фрідріху Мерцу, майбутньому канцлеру ФРН.
"Вони всі погодилися, що - як і у випадку з обороною та безпекою - це нова ера для світової економіки. Європа повинна піднятися, щоб відповідати моменту і забезпечити мінімізацію впливу на працьовитих людей, тісно співпрацюючи при цьому з іншими країнами, щоб допомогти зберегти ширшу економічну стабільність", - ідеться в повідомленні.
Хоч Стармер і розчарований новими тарифами, він закликав закликав до спокою і "готовності до всіх несподіванок". CNN пише, що це перегукується з попередніми заявами прем'єра Британії про тарифи президента США Дональда Трампа.
Мита Трампа
Нагадаємо, що цього тижня Трамп оголосив про масштабні взаємні мита практично проти всіх торгових партнерів США.
За даними агентства Reuters, країни Європейського союзу найближчими днями планують вжити контрзаходів проти американських тарифів. Зокрема, йдеться про мита на весь імпорт зі США - починаючи від зубної щітки, закінчуючи діамантами.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що понад 50 країн країн звернулися до Білого дому з пропозицією почати торговельні переговори.
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