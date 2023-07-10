Британія хоче разом із США та іншими союзниками обговорити шлях вступу України до НАТО

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак хоче попрацювати зі Сполученими Штатами та іншими країнами союзниками над питанням вступу України до НАТО.

Прно це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прес-секретаря Сунака, прем'єр хоче працювати з союзниками, щоб обговорити шлях вступу України до НАТО. Однак наразі точний механізм ще обговорюється.

Також у Британії заявили, що Україні було б недоцільно вступати до НАТО, коли триває війна з Росією. Однак, але Сунак вважає, що "законне місце" України в Альянсі.

"Ми хочемо працювати зі США та нашими союзниками на шляху приєднання України", - сказав речник журналістам.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні заявив, що Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо виключення Плану дій щодо членства для України при вступі до Альянсу.

ПДЧ - це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства, зокрема провести реформи.

Можливість членства України в Північноатлантичному альянсі без виконання Плану дій щодо членства почала активно обговорюватися перед самітом 11-12 липня.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент США Джо Байден підтримав ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Пізніше лідер американської держави підкреслив, що він не має наміру спрощувати шлях нашої країни до Альянсу.

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