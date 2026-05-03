Британія готується до проблем із авіапаливом - рейси можуть скасовувати

14:35 03.05.2026 Нд
Як тепер рятуватимуть сезон літніх відпусток?
aimg Марія Науменко
Фото: пасажирський літак (Getty Images)
Уряд Великої Британії дозволив авіакомпаніям скасовувати або об’єднувати рейси на тлі ризику дефіциту авіаційного палива через ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Цей крок має допомогти уникнути масових зривів авіаперельотів у період літніх відпусток.

Згідно із заявою уряду Британії, нове законодавство дозволить вживати таких заходів, як об’єднання розкладів на маршрутах, де в один день виконується кілька рейсів до одного й того ж місця, що може бути запроваджено для запобігання скасуванням в останній момент.

Зміни також дозволяють авіакомпаніям частково повертати слоти на зліт і посадку без ризику втрати права на їх використання в майбутньому. Раніше перевізники були змушені виконувати навіть малозавантажені рейси, щоб не втратити ці слоти.

Очікується, що рейси скасовуватимуть заздалегідь - щонайменше за два тижні до вильоту, щоб пасажирів можна було вчасно перевести на альтернативні рейси.

За словами виконавчого директора Управління цивільної авіації Великої Британії Роба Біштона, такі зміни дадуть авіакомпаніям більше гнучкості та дозволять завчасно інформувати пасажирів про зміни.

Рішення ухвалили після зустрічі міністра транспорту Хайді Александер із представниками найбільших аеропортів і авіакомпаній, зокрема Heathrow, Gatwick, British Airways, Virgin Atlantic та easyJet.

Нагадуємо, європейська авіація опинилася під тиском через ризик дефіциту реактивного палива на тлі війни на Близькому Сході.

Перебої з постачанням і нестабільність у регіоні вже порушили логістику, а запаси, за оцінками експертів, можуть невдовзі вичерпатися.

На цьому тлі авіакомпанії вже стикаються зі зростанням витрат і невизначеністю щодо обсягів поставок. Як зазначав генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш, навіть короткочасні збої можуть призвести до скасування рейсів уже найближчим часом.

