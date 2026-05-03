Британия готовится к проблемам с уавиатопливом - рейсы могут отменять

Правительство Великобритании разрешило авиакомпаниям отменять или объединять рейсы на фоне риска дефицита авиационного топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Этот шаг должен помочь избежать массовых срывов авиаперелетов в период летних отпусков.

Согласно заявлению правительства Британии, новое законодательство позволит принимать такие меры, как объединение расписаний на маршрутах, где в один день выполняется несколько рейсов в одно и то же место, что может быть введено для предотвращения отмен в последний момент.

Изменения также позволяют авиакомпаниям частично возвращать слоты на взлет и посадку без риска потери права на их использование в будущем. Ранее перевозчики были вынуждены выполнять даже малозагруженные рейсы, чтобы не потерять эти слоты.

Ожидается, что рейсы будут отменять заранее - минимум за две недели до вылета, чтобы пассажиров можно было вовремя перевести на альтернативные рейсы.

По словам исполнительного директора Управления гражданской авиации Великобритании Роба Биштона, такие изменения дадут авиакомпаниям больше гибкости и позволят заблаговременно информировать пассажиров об изменениях.

Решение было принято после встречи министра транспорта Хайди Александер с представителями крупнейших аэропортов и авиакомпаний, в частности Heathrow, Gatwick, British Airways, Virgin Atlantic и easyJet.