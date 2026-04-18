Війна в Ірані може ударили по авіакомпаніях Європи вже у травні

Дефіцит авіаційного палива, спричинений конфліктом навколо Ірану, може вже за кілька тижнів призвести до скасування частини рейсів у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш закликав уряди заздалегідь підготуватися до можливого нормування палива.

"Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. Це вже відбувається в деяких регіонах Азії", - наголосив він.

Волш додав, що оцінка Міжнародного енергетичного агентства про можливу нестачу палива вже за шість тижнів є "тривожною".

Причиною потенційного дефіциту називають ситуацію на Близькому Сході, зокрема обмеження судноплавства через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом постачання енергоносіїв.

Водночас, як зазначило джерело Euractiv, у Брюсселі вже обговорюють можливість координації між країнами ЄС для перерозподілу авіаційного палива, щоб уникнути його дефіциту в окремих регіонах.

За його словами, деякі країни мають більші запаси авіаційного палива, ніж інші, але всі країни ЄС згодні, що жодна з них не повинна стикатися з дефіцитом.