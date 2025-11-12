Британія оголосила про нову допомогу Україні та посилення тиску на РФ: на що підуть 17 млн

Велика Британія виділяє Україні понад 17 млн доларів для відновлення енергосистеми. Також уряд вводить заборону на морські перевезення російського зрідженого газу, посилюючи тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Допомога для енергосектору України

"Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від втрати електроенергії, опалення та води цієї зими", - йдеться в повідомленні.

В уряді Британії заявляють про виділення зимового пакета допомоги у розмірі 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 млн доларів). Зазначається, що кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури.

Коментуючи рішення уряду міністр закордонних справ Британії Іветт Купер під час зустрічі міністрів G7 у Канаді наголосила, що російський диктатор Володимир Путін намагається занурити Україну в темряву і холод напередодні зими.

"Безпека України - це наша безпека, і саме тому тут, на саміті G7, ми стоїмо разом як найближчі партнери, щоб просувати підтримку України та подолати виклики, перед якими сьогодні стоїть світ", - заявила вона.

Заборона на російський скраплений газ

Окрім фінансової допомоги, Лондон анонсував заборону на морські перевезення російського зрідженого природного газу (СПГ). Обмеження почнуть діяти поетапно протягом 2026 року у координації з європейськими партнерами.

У британському уряді зазначили, що це рішення спрямоване на скорочення російського експорту СПГ та позбавлення Москви доступу до провідних світових морських послуг, які забезпечує Велика Британія.

G7 про енергетичну безпеку

На зустрічі в Ніагарі Купер також наголосила на важливості економічної безпеки в умовах глобальної нестабільності. Вона закликала країни G7 зменшити залежність від обмеженої кількості постачальників критичних матеріалів, зокрема рідкісноземельних елементів, і розширювати співпрацю для зміцнення ланцюгів поставок.

За словами міністра, спільні дії партнерів G7 є ключовими для протидії економічному та енергетичному тиску Кремля, який намагається використати енергоресурси як зброю.