Британія готує масштабне розгортання своїх військ, - The Independent

Можливе розгортання військ

Йдеться про розгортання британських солдатів, кораблів і літаків для можливої місії НАТО в регіоні.

Інше джерело повідомляє, що військове керівництво розробляє плани на випадок необхідності зміцнення безпеки Крайньої Півночі, водночас міністр транспорту Гайді Александер наголосила, що переговори про безпеку Арктики є частиною звичайної роботи НАТО і не відображають реальної загрози з боку США.

Риторика Трампа і реакція союзників

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання контролювати Гренландію і не відкидав можливості силового варіанту.

Лорд Пітер Мандельсон зазначив, що військових дій проти союзника не буде, а всі обговорення стосуються зміцнення спільної протидії Росії та Китаю.

Лідер Консервативної партії Кемі Баденох висловила побоювання за стабільність альянсу, вважаючи, що Гренландія - питання другорядне порівняно із загальною безпекою НАТО.

Навчання і військові можливості

Велика Британія бере активну участь у великих арктичних навчаннях "Вікінг" і "Холодне реагування" разом із союзниками, демонструючи єдність НАТО.

Водночас колишні командувачі попереджають про перевантаження збройних сил, обмежену кількість гаубиць, ударних підводних човнів і підготовлених пілотів F35, що може знизити ефективність стримінгу загроз у регіоні.

Британська влада продовжує координувати дії з союзниками по НАТО для зміцнення безпеки Арктики, водночас оцінюючи реальні можливості своїх збройних сил і з огляду на стратегічний вплив США, Росії та Китаю в регіоні.