Британия готовит масштабное развертывание своих войск, - The Independent

Возможное развертывание войск

Речь идет о развертывании британских солдат, кораблей и самолетов для возможной миссии НАТО в регионе.

Другой источник сообщает, что военное руководство разрабатывает планы на случай необходимости укрепления безопасности Крайнего Севера, при этом министр транспорта Гайди Александер подчеркнула, что переговоры о безопасности Арктики являются частью обычной работы НАТО и не отражают реальной угрозы со стороны США.

Риторика Трампа и реакция союзников

Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать Гренландию и не исключал возможности силового варианта.

Лорд Питер Мандельсон отметил, что военных действий против союзника не будет, а все обсуждения касаются укрепления совместного противодействия России и Китаю.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденох выразила опасения за стабильность альянса, считая, что Гренландия — вопрос второстепенный по сравнению с общей безопасностью НАТО.

Учения и военные возможности

Великобритания активно участвует в крупных арктических учениях "Викинг" и "Холодное реагирование" вместе с союзниками, демонстрируя единство НАТО.

В то же время бывшие командующие предупреждают о перегрузке вооруженных сил, ограниченном количестве гаубиц, ударных подводных лодок и подготовленных пилотов F35, что может снизить эффективность стриминга угроз в регионе.

Британские власти продолжают координировать действия с союзниками по НАТО для укрепления безопасности Арктики, одновременно оценивая реальные возможности своих вооруженных сил и учитывая стратегическое влияние США, России и Китая в регионе.