Британія готова завдавати авіаударів по хуситах, щоб протистояти їх атакам у Червоному морі

Він підкреслює той факт, що есмінець типу 45 HMS Diamond збив безпілотний літальний апарат хуситів у порядку самооборони в Червоному морі на початку грудня.

"Як показав есмінець HMS Diamond на початку місяця, ми готові вжити прямих заходів, і ми без вагань вживемо подальших заходів для стримування загроз свободі судноплавства в Червоному морі. Хусити не повинні відчувати непорозуміння. Ми маємо намір притягнути зловмисних суб'єктів до відповідальності за незаконні захоплення і напади", - заявив міністр.

Це сталося після того, як у неділю ВМС США знищили три човни хуситів, убивши щонайменше 10 повстанців, які намагалися проникнути на борт контейнеровоза в Червоному морі. Вертольоти ВМС США з сусідніх військових кораблів відкрили вогонь по невеликих човнах після того, як вони атакували контейнеровоз Maersk Hangzhou.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Так, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Також крилату ракету наземного базування хуситів вразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити суд від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції .

Також 31 грудня хусити атакували цивільне торгове судно у Червоному морі.

При цьому міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив своєму іранському колегі Хоссейну Амірабдоллахіану, що Тегеран поділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

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