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Британия готова наносить авиаудары по хуситам, чтобы противостоять их атакам в Красном море

Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания рассматривает возможность нанесения авиаударов по йеменским хуситам. Лондон без колебаний примет "прямые меры" в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Он подчеркивает тот факт, что эсминец типа 45 HMS Diamond сбил беспилотный летательный аппарат хуситов в порядке самообороны в Красном море в начале декабря.

"Как показал эсминец HMS Diamond в начале месяца, мы готовы принять прямые меры, и мы без колебаний примем дальнейшие меры для сдерживания угроз свободе судоходства в Красном море. Хуситы не должны испытывать недопонимания. Мы намерены привлечь злонамеренных субъектов к ответственности за незаконные захваты и нападения", - заявил министр. 

Это произошло после того, как в воскресенье ВМС США уничтожили три лодки хуситов, убив по меньшей мере 10 повстанцев, пытавшихся проникнуть на борт контейнеровоза в Красном море. Вертолеты ВМС США с соседних военных кораблей открыли огонь по небольшим лодкам после того, как они атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции.

Также 31 декабря хуситы атаковали гражданское торговое судно в Красном море.

При этом министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил своему иранскому коллеге Хоссейну Амирабдоллахиану, что Тегеран разделяет ответственность за предотвращение нападений хуситов в Красном море.

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Йемен