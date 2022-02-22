Британия готова ввести санкции против РФ. А Украине обещает новую военную помощь

Великобритания готова ввести санкции против России за признание так называемых "ЛДНР". Они вступят в силу уже 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на cайт британского премьера.

Сообщается, что премьер-министр Борис Джонсон сегодня провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон осудил сегодняшнее решение Кремля признать "ЛДНР", поскольку этот шаг сделал минские соглашения недействительными. Он подчеркнул, что Лондон поднимет данный вопрос в Совете безопасности ООН и ОБСЕ в ближайшие дни.

"Он сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания уже разработала санкции против тех, кто причастен к нарушению территориальной целостности Украины, и что эти меры вступят в силу завтра (22 февраля, - ред.). Премьер-министр также заявил, что рассмотрит вопрос об оказании дополнительной оборонительной поддержки Украине по запросу украинского правительства", - говорится в сообщении.