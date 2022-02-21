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"Не останется безнаказанной". Британия пригрозила России из-за признания "ЛДНР"

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Лондон, Понедельник 21 февраля 2022 22:47
"Не останется безнаказанной". Британия пригрозила России из-за признания "ЛДНР" Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобритания пригрозила России наказанием за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Лондон согласует свой ответ с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.

По ее словам, признание президентом России Владимиром Путиным "ЛДНР" демонстрирует вопиющие игнорирование обязательств России по минским соглашениям.

"Этот шаг представляет очередную атаку на суверенитет Украины и территориальной целостности, означает конец минского процесса и является нарушением Устава ООН. Это свидетельствует о решении России избрать путь конфронтации, а не диалога. Мы согласуем наш ответ с союзниками. Мы не позволим России нарушить ее международные обязательства и остаться безнаказанной", - отметила Трасс.

Напомним, ранее Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".

А лидеры назвали решение Путина вопиющим нарушением международного права.

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