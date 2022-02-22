Британія готова ввести санкції проти РФ. А Україні обіцяє нову військову допомогу

Великобританія готова ввести санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР". Вони набудуть чинності вже 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського прем'єра.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон засудив сьогоднішнє рішення Кремля визнати "ЛДНР", оскільки цей крок зробив мінські угоди недійсними. Він підкреслив, що Лондон підніме дане питання в Раді безпеки ООН та ОБСЄ в найближчі дні.

"Він повідомив президенту Зеленському, що Великобританія вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (22 лютого, - ред.). Прем'єр-міністр також заявив, що розгляне питання про надання додаткової оборонної підтримки Україні за запитом українського уряду", - йдеться в повідомленні.