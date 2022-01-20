Британия готова передать Украине еще больше оружия, - министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия. По его словам, уже было отправлено 2000 противотанковых гранатометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail.
"Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", - сказал Уоллес.
Он отметил, что дальнейшие поставки Великобритании могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.
"Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии", - отметил министр.
Напомним, недавно в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.
Ранее РБК-Украина писало о том, что Британия направила в Украину военно-транспортные самолеты С-17.
Между тем Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства.