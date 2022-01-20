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Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие, - Politico

Новина українською →
США, Четверг 20 января 2022 07:57
Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие, - Politico Фото: Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как передать оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний из них был одобрен в среду вечером", - говорится в сообщении.

Источник издания отказался указать, какое именно оружие разрешено передать Украине.

Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.

Ранее мы писали, что в Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ.

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