Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие, - Politico

Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как передать оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний из них был одобрен в среду вечером", - говорится в сообщении.

Источник издания отказался указать, какое именно оружие разрешено передать Украине.

Разрешение поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.