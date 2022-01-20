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Британія готова передати Україні ще більше зброї, - міністр оборони

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї. За його словами, вже було відправлено 2000 протитанкових гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Mail.

"Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України", - сказав Воллес.

Він зазначив, що подальші постачання Великобританії можуть переконати інші західні країни збільшити свою допомогу Україні.

"Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Британія направила до України військово-транспортні літаки С-17.

Між тим Державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, відправити в Україну зброю американського виробництва.

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Великобританія