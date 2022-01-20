Британія готова передати Україні ще більше зброї, - міністр оборони

"Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України", - сказав Воллес.

Він зазначив, що подальші постачання Великобританії можуть переконати інші західні країни збільшити свою допомогу Україні.

"Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії", - зазначив міністр.