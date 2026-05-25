Британія, Франція та ще три країни зупинили план НАТО щодо фінансування України

Що відбулося

Рютте розраховував затвердити пропозицію на річному саміті НАТО в Анкарі. Щонайменше сім країн-членів, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на допомогу Україні, підтримали ідею.

Однак будь-яке рішення НАТО вимагає одностайної підтримки всіх членів альянсу, а п'ять країн її заблокували.

Подвійний удар по репутації Британії

Для Лондона це особливо болюча новина:Британія позиціонує себе як один із найвідданіших союзників України. Цього тижня уряд Стармера вже потрапив під критику через пом'якшення санкцій на імпорт нафтопродуктів російського походження.

Офіційний внесок Британії - 3 млрд фунтів на рік, або близько 0,1% ВВП - є третім за розміром після США і Німеччини, але значно нижчим за запропонований поріг.

Хто дає, а хто ні

За даними Кільського інституту, Нідерланди, Польща, скандинавські та балтійські країни вже витрачають на рівні або вище 0,25% ВВП.

Франція, Іспанія та Італія - треті, четверта і п'ята економіки Європи - регулярно отримують критику за недостатній внесок.