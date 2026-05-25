Великобритания, Франция и еще три страны остановили план НАТО по финансированию Украины

Великобритания, Франция и еще несколько союзников по НАТО заблокировали амбициозный план генерального секретаря альянса Марка Рютте по увеличению военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Что произошло
Рютте рассчитывал утвердить предложение на годовом саммите НАТО в Анкаре. По меньшей мере семь стран-членов, которые уже тратят более 0,25% ВВП на помощь Украине, поддержали идею.
Однако любое решение НАТО требует единодушной поддержки всех членов альянса, а пять стран ее заблокировали.
Двойной удар по репутации Британии
Для Лондона это особенно болезненная новость: Британия позиционирует себя как один из самых преданных союзников Украины. На этой неделе правительство Стармера уже попало под критику из-за смягчения санкций на импорт нефтепродуктов российского происхождения.
Официальный вклад Британии - 3 млрд фунтов в год, или около 0,1% ВВП - является третьим по размеру после США и Германии, но значительно ниже предложенного порога.
Кто дает, а кто нет
По данным Кильского института, Нидерланды, Польша, скандинавские и балтийские страны уже тратят на уровне или выше 0,25% ВВП.
Франция, Испания и Италия - третьи, четвертая и пятая экономики Европы - регулярно получают критику за недостаточный вклад.
Блокирование плана происходит на фоне более широкого кризиса доверия внутри НАТО. На форуме GLOBSEC в Праге европейские лидеры спорили стоит ли и дальше полагаться на американское оружие - США при президентстве Дональда Трампа стали источником неопределенности для альянса.
В середине мая армия США неожиданно отменила развертывание более 4 тысяч военных в Польше. Впоследствии Трамп лично вмешался в ситуацию и спросил Гегсета почему развертывание отменили.