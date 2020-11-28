Британия и ЕС возобновили переговоры по Brexit

Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)

Великобритания и Европейский союз возобновили переговоры относительно переходного периода Brexit. В субботу, 28 ноября, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон.

Об этом сообщает ВВС.

Накануне поездки в Британию, Барнье заявил, что в переговорном процессе "хранятся существенные разногласия".

По прибытии переговорщик ЕС заявил, что будет работать с "терпением и решимостью".

Напомним, 19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit приостановлены. У одного из членов европейской делегации подтвердили заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.