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Британия и ЕС возобновили переговоры по Brexit

Лондон, Суббота 28 ноября 2020 20:43
Британия и ЕС возобновили переговоры по Brexit
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Великобритания и Европейский союз возобновили переговоры относительно переходного периода Brexit. В субботу, 28 ноября, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон.

Об этом сообщает ВВС.

Накануне поездки в Британию, Барнье заявил, что в переговорном процессе "хранятся существенные разногласия".

По прибытии переговорщик ЕС заявил, что будет работать с "терпением и решимостью".

Напомним, 19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit приостановлены. У одного из членов европейской делегации подтвердили заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.

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