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Британія і ЄС розпочали переговори щодо Brexit

Лондон, Субота 28 листопада 2020 20:43
Британія і ЄС розпочали переговори щодо Brexit
Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Великобританія і Європейський союз відновили переговори щодо перехідного періоду Brexit. У суботу, 28 листопада, парламентер ЄС з Brexit Мішель Барньє прибув в Лондон.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні поїздки до Британії, Барньє заявив, що в переговорному процесі "зберігаються суттєві розбіжності".

Після прибуття парламентер ЄС заявив, що буде працювати з "терпінням і рішучістю".

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що переговори Британії та ЄС за Brexit припинені. У одного з членів європейської делегації підтвердили зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Великобританія і Європейський союз відновлюють переговори про нову торгову угоду. Тоді в спільному документі зазначалося, що якщо сторони не прийдуть до загальної згоди по всіх питаннях, то переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

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