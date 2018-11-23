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Британия и ЕС после Brexit будут обмениваться разведывательными данными

Новости » Политика    23.11.2018 - 21:38
Британия и ЕС после Brexit будут обмениваться разведывательными данными
Иллюстративное фото (independent.co.uk)

Обмен разведывательными данными будет происходить "своевременно и на добровольной основе"

Великобритания и ЕС после Brexit будут обмениваться разведывательными данными. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Обмен разведывательными данными будет происходить "своевременно и на добровольной основе". Также Лондон и Брюссель будут сотрудничать в борьбе с терроризмом и противодействию гибридным и киберугрозам.

Также ранее Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны.

Также госсекретарь Испании по делам ЕС Луис Марко Агириано заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето по соглашению ЕС и Великобритании по Brexit. Он говорит, что Испании нужны еще и письменные обещания Британии.

Ранее РБК-Украина писало, что вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского союза в воскресенье, 25 ноября, намерены принять отдельное заявление относительно Гибралтара.

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