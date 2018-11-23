Британія та ЄС після Brexit будуть обмінюватися розвідувальною інформацією

Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Обмін розвідувальними даними відбуватиметься "своєчасно і на добровільній основі"

Великобританія та ЄС після Brexit будуть обмінюватися розвідувальною інформацією. Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Обмін розвідувальними даними відбуватиметься "своєчасно і на добровільній основі". Також Лондон і Брюссель будуть співпрацювати у боротьбі з тероризмом та протидією гібридним і кіберзагрозам.

Також раніше Великобританія дала згоду на вимогу Іспанії, щоб в контексті Brexit при врегулюванні питань, пов'язаних з Гібралтаром, буде потрібна згода іспанської сторони.

Також держсекретар Іспанії у справах ЄС Луїс Марко Агириано заявив, що поки не може оголосити про відмову Іспанії задіяти право вето щодо угоди ЄС і Великобританії по Brexit. Він каже, що Іспанії потрібні ще й письмові обіцянки Британії.

Раніше РБК-Україна писало, що разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару.