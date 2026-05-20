Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти, - Reuters

Що дозволила Британія

Ліцензія, що набирає чинності в середу, дозволяє імпорт палива, переробленого з російської нафти в третіх країнах, зокрема Індії та Туреччині. Компанії зобов'язані вести відповідний облік.

Дія ліцензії є безстроковою, але підлягає регулярному перегляду і може бути відкликана.

Окремо Британія видала тимчасову ліцензію до 1 січня наступного року на морське транспортування зрідженого газу з російських проєктів Sakhalin-2 і Yamal LNG, включно з послугами з перевезення, фінансування і брокерингу.

Чому це відбувається

Нафта марки Brent торгується близько 110 доларів за барель - поблизу нещодавніх максимумів. Ціни на авіапаливо різко зросли, авіакомпанії підвищують тарифи і скорочують рейси. Вищі ціни на паливо посилюють інфляційний тиск на британських споживачів - водночас офіційна статистика зафіксувала охолодження ринку праці.

США в понеділок продовжили санкційне виключення, що дозволяє купувати російську морську нафту - для підтримки країн, уразливих до перебоїв у постачанні через закриття Ормузької протоки.