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Британія допускає укладення угоди щодо Brexit протягом двох днів

Новини » Політика    13.11.2018 - 13:12
Британія допускає укладення угоди щодо Brexit протягом двох днів
Фото: Девід Лідінгтон (flickr.com)

Договір про Brexit можуть погодити в найближчі 24 або 48 годин

Великобританія і Європейський союз можуть укласти угоду щодо Brexit протягом двох найближчих днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату британського прем'єр-міністра Девіда Лідінгтона Reuters.

Зокрема, за його словами, сторони ще не зовсім домовилися про угоду. В той же час не виключено, що в найближчі 24 або 48 годин договір про Brexit можуть все-таки узгодити.

"Зараз ми майже біля мети. Прем'єр сказала, що угода не може бути укладена будь-якою ціною", - уточнив Лідінгтон.

Він також висловив обережний оптимізм щодо термінів укладення такої угоди.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що по великій кількості питань щодо Brexit досі не досягнута домовленість з Європейським союзом.

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Мей провести другий референдум щодо Brexit. Глава іспанського уряду зазначив, що Лондон мав "позитивний вплив" на Євросоюз, і повинен залишатися в ЄС або приєднатися до нього в майбутньому.

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