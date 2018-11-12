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Премьер Испании призвал Британию провести второй референдум по Brexit

Новости » Политика    12.11.2018 - 19:58
Премьер Испании призвал Британию провести второй референдум по Brexit
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Санчес уверен, что Великобритания имела "положительное влияние" на Евросоюз

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал британскую коллегу, премьер-министра Терезу Мэй, провести второй референдум по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

Санчес уверен, что Великобритания имела "положительное влияние" на Евросоюз, и она должна оставаться в ЕС или присоединиться к нему в будущем.

"Если бы я был Терезой Мэй, я бы организовал второй референдум. Без сомнения, что Brexit - это большая потеря для обоих (Великобритании и ЕС, - ред.). Я надеюсь, что это решение может быть пересмотрено в будущем", - заявил он.

Отметим, ранее сообщалось, что партнеры Великобритании из Европейского союза усиливают политическое давление на премьер-министра Терезу Мэй на фоне определенного прогресса в переговорах по Brexit.

Также РБК-Украина писало, что советники премьер-министра Великобритании тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам в парламент в ноябре.

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