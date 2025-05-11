Британія допоможе відновити авіасполучення з Україною: Стармер назвав умову

Британські експерти працюють на місцях над відновленням авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", - заявив Стармер на прес-конференції у Києві за підсумками саміту "Коаліції рішучих".

Глава британського уряду вважає дуже важливим відновлення авіасполучення з Україною.

Нагадаємо, в суботу, 10 травня, у Києві відбулися переговори лідерів Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та керівництва ЄС з президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками зустрічі, її учасники висунули дедлайн Росії щодо згоди на 30-денне припинення вогню вже з понеділка 12 травня. Київ готовий повністю припинити вогонь.

Заява Стармера про авіасполучення прозвучала в контексті зусиль президента США Дональда Трампа покласти край війні України з Росією.

Відновлення авіасполучення з Україною

За останні кілька місяців у ЗМІ неодноразово публікувалася інформація окремих авіакомпаній та українських аеропортів до готовності у стислі терміни відновити авіарейси після оголошення припинення вогню та відкриття неба.

Зокрема, в лютому про готовність відновити роботу заявило керівництво столичного аеропорту "Бориспіль".

Також готовність запустити рейси в Україну озвучили у найбільшій авіакомпанії в Європі Ryanair.

Авіаційна служба готова відновити польоти з аеропортів Львова чи Борисполя, але після оснащення районів летовищ надійними системами протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.