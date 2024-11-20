ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні

Київ, Середа 20 листопада 2024 22:06
UA EN RU
У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні Фото: Олексій Кулеба, віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив в інтерв'ю проекту "Карп'як на Суспільному".

Він розповів, що від моменту ухвалення рішення про відкриття авіасполучення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі має пройти близько 45-50 днів. Але умовою для таких кроків є безпека пасажирів.

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, задіяні сьогодні в країні за призначенням. Тому коли ми матимемо достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогоднішній день, на жаль, це недоцільно", - наголосив Кулеба.

Він додав, що можливість відкриття авіасполучення у 2025 році безпосередньо залежить від ситуації на фронті.

Відновлення авіасполучення

Нагадаємо, кілька днів тому старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон розповів про те, що Україна може відкрити аеропорт у Львові у 2025 році.

За його словами, українські чиновники вже рік обговорюють це питання з європейськими колегами.

Авіасполучення в Україні призупинено з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті