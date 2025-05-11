Британия поможет восстановить авиасообщение с Украиной: Стармер назвал условие

Британские эксперты работают на местах над восстановлением авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Это займет определенное время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", - заявил Стармер на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита "Коалиции решительных".

Глава британского правительства считает очень важным восстановление авиасообщения с Украиной.

Напомним, в субботу, 10 мая, в Киеве состоялись переговоры лидеров Германии, Великобритании, Франции, Польши и руководства ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам встречи, ее участники выдвинули дедлайн России по согласию на 30-дневное прекращение огня уже с понедельника 12 мая. Киев готов полностью прекратить огонь.

Заявление Стармера об авиасообщении прозвучало в контексте усилий президента США Дональда Трампа положить конец войне Украины с Россией.

Восстановление авиасообщения с Украиной

За последние несколько месяцев в СМИ неоднократно публиковалась информация отдельных авиакомпаний и украинских аэропортов о готовности в сжатые сроки возобновить авиарейсы после объявления прекращения огня и открытия неба.

В частности, в феврале о готовности возобновить работу заявило руководство столичного аэропорта "Борисполь".

Также готовность запустить рейсы в Украину озвучили в крупнейшей авиакомпании в Европе Ryanair.

Авиационная служба готова возобновить полеты из аэропортов Львова или Борисполя, но после оснащения их районов надежными системами противовоздушной обороны.

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