Британія десантувала другу гуманітарну допомогу Газі

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило масштабний напад на Ізраїль. Після Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, яка триває досі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, підкресливши, що головною метою операції є повне ліквідація ХАМАСу та звільнення заручників.

У понеділок, 12 березня, представник ХАМАСу повідомив про те, що група розглядає модифіковану версію пропозиції США щодо припинення вогню в Секторі Газа. Проте наступного дня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центральному складу продовольства у східній частині Рафаху.

Також 18 березня Кабінет безпеки Ізраїлю затвердив відправлення ізраїльської делегації до Дохи (Катар) для проведення переговорів щодо тимчасового перемир'я в Секторі Газа та звільнення заручників.

Вже 22 березня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де провів зустріч із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та його військовим керівництвом.

Також стало відомо, що Ізраїль може звільнити понад 700 палестинських ув'язнених. За даними Axios, серед засуджених терористів, яких Ізраїль погодився звільнити, є сотні тих, хто відбуває довічне ув'язнення за вбивство ізраїльтян під час терактів.

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