Британия десантировала вторую гуманитарную помощь Газе

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила масштабное нападение на Израиль. После Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, подчеркнув, что главной целью операции является полное ликвидация ХАМАСа и освобождение заложников.

В понедельник, 12 марта, представитель ХАМАС сообщил о том, что группа рассматривает модифицированную версию предложения США по прекращению огня в Секторе Газа. Однако на следующий день Силы обороны Израиля нанесли удар по центральному составу продовольствия в восточной части Рафаха .

Также 18 марта Кабинет безопасности Израиля утвердил отправление израильской делегации в Доху (Катар) для проведения переговоров по временному перемирию в Секторе Газа и освобождению заложников.

Уже 22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где провел встречу с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и его военным руководством.

Также стало известно, что Израиль может освободить более 700 палестинских заключенных . По данным Axios, среди осужденных террористов, которых Израиль согласился освободить, есть сотни отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян во время терактов.

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