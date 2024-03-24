Припинення вогню в Газі. Ізраїль може звільнити понад 700 палестинських ув'язнених, - ЗМІ

Ізраїль у рамках потенційної угоди про перемир'я у Секторі Газа і звільнення захоплених бойовиками ХАМАС заручників погодився звільнити з тюрем понад 700 палестинських ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За даними преси, серед них є палестинці, які відбувають покарання за тероризм та вбивства громадян Ізраїлю.

Як пишуть ЗМІ з посиланням на ізраїльських офіційних осіб, йдеться про 700-800 палестинських ув'язнених, які можуть бути звільнені при домовленості між сторонами.

Серед засуджених терористів, яких Ізраїль погодився звільнити, є сотні тих, хто відбуває довічне ув'язнення за вбивство ізраїльтян під час терактів, розповів репортер Axios, аналітик CNN та вашингтонський кореспондент Walla Барак Равід.

Також вказується, що бойовики ХАМАС зі свого боку звільнять 40 заручників.

Війна Ізраїлю та ХАМАС і питання про перемир'я

Нагадаємо, угруповання ХАМАС здійснило масований напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах, що на півдні Сектору Гази біля кордону з Єгиптом.

12 березня представник ХАМАСу заявив, що група ухвалює змінену версію пропозиції США щодо припинення вогню в Газі. Однак наступного дня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху.

18 березня Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив виїзд ізраїльської переговорної делегації в Доху (Катар) для переговорів про тимчасове перемир'я в Секторі Газа й звільнення заручників.

У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і його військовим кабінетом.

Додамо, нещодавно стало відомо, що директор Моссаду Давід Барнеа прилетів до Катару, щоб обговорити з західними партнерами потенційне перемир'я і звільнення заручників у Секторі Газа.