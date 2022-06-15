Британия и Дания проведут специальную конференцию для поддержки Украины: что известно

Великобритания и Дания проведут специальную конференцию в Копенгагене. Ее целью станет оборонная поддержка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По словам главы государства, конференция пройдет в августе. К ее проведению уже присоединились 14 стран. Цель данного мероприятия усилить военную поддержку Украины.
"Имеем очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", - заявил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что получил приглашение на встречу G7 и саммит НАТО, которые пройдут в конце июня.
Также сегодня глава государства провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
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