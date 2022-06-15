RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України: що відомо

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія та Данія проведуть спеціальну конференцію у Копенгагені. Її метою стане оборонна підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, конференція пройде у серпні. До її проведення уже долучилися 14 країн. Мета даного заходу посилити військову підтримку України.

"Маємо черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках "Рамштайну" Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що отримав запрошення на зустріч G7 та саміт НАТО, які пройдуть в кінці червня.

Також сьогодні глава держави провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВеликобританіяДанияВійськова допомога