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Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и оборонные нужды Украины

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Украина, Среда 15 июня 2022 21:53
Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и оборонные нужды Украины Фото: Владимир Зеленский и Борис Джонсон (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры государств обсудили ситуацию на поле боя, а также оборонные нужды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.

"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", - написал глава государства.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

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