Британія не буде автоматично депортувати громадян ЄС після Brexit

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Громадяни ЄС будуть мати термін до червня 2021 року

Великобританія не буде автоматично депортувати громадян Європейського союзу, які не подали заявку на право залишитися в країні після виходу зі складу ЄС (Brexit). Про це заявив координатор Європейського парламенту з питань Brexit Гай Верхофстадт, повідомляє Reuters.

За словами Верхофстадта, міністр Великобританії за Brexit Стівен Барклі під час зустрічі з ним заявив, що для таких громадян ЄС буде встановлено термін до червня 2021 року.

"Автоматичної депортації не буде. Після пільгового періоду у них буде можливість подати заявку, пояснюючи, чому це було неможливо зробити в рамках звичайних процедур", - заявив Верхофстадт.

Нагадаємо, 31 січня Великобританія повинна покинути Європейський союз. Після цього почнеться перехідний період, за час якого між Британією та ЄС повинен бути укладений нове торгову угоду. Британський уряд планує завершити угоду до кінця 2020 року.

Також повідомлялося, що уряд Великобританії планує підписати торгову угоду з Європейським союзом з нульовим тарифом і нульовою квотою після виходу країни зі складу ЄС. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.