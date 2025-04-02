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Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України

Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України. Вона відбудеться наступного тижня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на делегацію Великої Британії при НАТО в Х (Twitter).

"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

У Британії поки не розкрили інших деталей зустрічі.

Делегація Великої Британії при НАТО також повідомила в Х (Twitter) дату засідання у форматі "Рамштайн". Зустріч Контактної групи з питань оборони України проведуть Британія та Німеччина. Вона відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" на 11 квітня

 

"Коаліція охочих"

Британія та Франція очолили ініціативу з забезпечення миру в Україні після встановлення припинення вогню в Україні. Була створена "коаліція охочих", щоб об'єднати країни, які готові надати війська та іншу допомогу.

Саміти "коаліції охочих" проходили у Лондоні та Парижі. Останній саміт відбувся 27 березня, його скликав президент Франції Еммануель Макрон. На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

За результатами саміту Макрон заявив, що за три тижні партнери представлять план моніторингу режиму тиші в Україні. Також він запропонував направити в Україну "сили стримування" після закінчення війни.

Більше про "коаліцію охочих" та які головна її мета - у матеріалі РБК-Україна.

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