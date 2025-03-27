Стармер назвав дату нового засідання "Рамштайн" під головуванням Британії

Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня під головуванням Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, яку цитує The Guardian .

Виступаючи на пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" в Парижі, Стармер підтвердив, що західні союзники Києва будуть і надалі підтримувати Україну.

Тому 11 квітня Велика Британія головуватиме на новій зустрічі групи з оборони України "для мобілізації більшої військової допомоги та підтримки України в боротьбі".

Також у своїй промові прем'єр Британії звинуватив Росію у "затягуванні часу" і "грі на виграш" щодо перемир'я в Україні.

"Понад два тижні тому Україна погодилася на негайне перемир'я на 30 днів, але ця пропозиція досі залишалася без відповіді (Росії - ред.)", - сказав Стармер.

Він зазначив, Росія також "висунула нові умови та затримки" щодо припинення вогню в Чорному морі, і сказав, що президент США Трамп "правильно зазначив, що Росія тягне час".

"Ми погодились тут, у Парижі, що очевидно - росіяни затягують процес. Вони грають в ігри і виграють час. Це класичний хід з підручника Путіна, але ми не можемо дозволити їм затягувати це, поки вони продовжують вести свою незаконну агресію", - підкреслив Стармер.

Прем'єр Британії додав, що сьогодні Європа мобілізується разом для досягнення миру в Україні на рівні, якого не було десятиліттями.

"Ми налаштовані забезпечити справедливий і тривалий мир, тому що ми знаємо, що це важливо для України та Європи в цілому", - підсумував Стармер.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа. США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Тоді "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.