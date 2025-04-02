Британия анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине

"Коалиция желающих"

Великобритания и Франция возглавили инициативу по обеспечению мира в Украине после установления прекращения огня в Украине. Была создана "коалиция желающих", чтобы объединить страны, которые готовы предоставить войска и другую помощь.

Саммиты "коалиции желающих" проходили в Лондоне и Париже. Последний саммит состоялся 27 марта, его созывал президент Франции Эммануэль Макрон. На саммите собрались представители более 20 стран, в том числе стран ЕС, Великобритании, Канады, Норвегии и Турции. Также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

По результатам саммита Макрон заявил, что через три недели партнеры представят план мониторинга режима тишины в Украине. Также он предложил направить в Украину "силы сдерживания" после окончания войны.

Больше о "коалиции желающих" и какие главная ее цель - в материале РБК-Украина.

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