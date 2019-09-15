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В Британії заявили про прогрес в переговорах з ЄС щодо Brexit

Новини » Політика    15.09.2019 - 12:48
В Британії заявили про прогрес в переговорах з ЄС щодо Brexit
Фото: Стівен Барклі (з відкритих джерел)

Сторони провели переговори щодо технічних питань

Британський міністр з питань виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit) Стівен Барклі заявив про прогрес в переговорах з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра, Лондону вдалося досягти певного прогресу у переговорах з Євросоюзом щодо умов Brexit. Він додав, що нещодавно Лондон та Брюссель провели "детальні переговори щодо технічних питань Brexit".

Барклі додав, що Британія та Євросоюз "проробляють за лаштунками великий об'єм роботи" щодо Brexit.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив рішучість щодо своєї позиції здійснити вихід країни з ЄС вже 31 жовтня. Джонсон заявив, що знайде способи, щоб обійти рішення парламенту щодо унеможливлення Brexit без угоди з Брюсселем.

Також РБК-Україна писало, що парламент Британії ухвалив законопроект про відтермінування виходу зі складу Євросоюзу в разі, якщо не буде укладено угоду з Брюсселем. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися відтермінування Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

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