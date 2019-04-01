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В Британии заявили о готовности к выходу из ЕС без соглашения

Новости » Политика    01.04.2019 - 15:02
В Британии заявили о готовности к выходу из ЕС без соглашения
Фото: Элизабет Трасс (flickr.com mrgarethm)

Министр финансов Британии выступила против отмены Brexit

Великобритания готова к выходу из ЕС (Brexit) с или без соглашения с Брюсселем. Об этом заявила министр финансов страны Элизабет Трасс, сообщает ВВС.

Трасс выступила против отмены абсолютного Brexit и заявила, что британский Кабмин ее в этом поддерживает.

"Мы все хорошо подготовлены к выходу (Британии из ЕС - ред.) без соглашения", - заявила она.

Напомним, больше половины членов Палаты общин от консервативной партии, находящиеся при власти Британии призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из состава Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза на 10 апреля.

Отметим, в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне в день голосования за задержку Brexit.

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