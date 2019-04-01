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У Британії заявили про готовність ​​до виходу з ЄС без угоди

Новини » Політика    01.04.2019 - 15:02
У Британії заявили про готовність ​​до виходу з ЄС без угоди
Фото: Елізабет Трасс (flickr.com mrgarethm)

Міністр фінансів Британії виступила проти скасування Brexit

Велика Британія готова ​​до виходу з ЄС (Brexit) з або без угоди з Брюсселем. Про це заявила міністр фінансів країни Елізабет Трасс, повідомляє ВВС.

Трасс виступила проти абсолютного скасування Brexit і заявила, що британський Кабмін її у цьому підтримує.

"Ми всі добре підготовлені до виходу (Британії з ЄС - ред.) без угоди", - заявила вона.

Нагадаємо, більше половини членів Палати громад від консервативної партії, які перебувають при владі Британії, закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід країни зі складу Євросоюзу без двосторонньої угоди з Брюсселем.

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 29 березня, британський парламент втретє відхилив угоду про вихід Британії зі складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286. У зв'язку з провалом уже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Зазначимо, у Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні в день голосування через затримку Brexit.

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