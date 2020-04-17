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У Британії затримали поляка, який у вантажі медичних масок віз 14 кг кокаїну

Новини » В світі     17.04.2020 - 02:58
У Британії затримали поляка, який у вантажі медичних масок віз 14 кг кокаїну
Ілюстративне фото (Sky News)

У коробках із масками було заховано 15 упаковок наркотиків

Британські правоохоронці виявили 14 кілограмів кокаїну вартістю в понад 1 мільйон фунтів у вантажі медичних масок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що 15 упаковок наркотиків було заховано у коробках із масками.

Фургон на польських реєстраційних номерах намагався в'їхати до Британії через тунель під Ла-Маншем у вівторок. Водій, 34-річний поляк, був заарештований.

В регіональному бюро британського Національного Агентства боротьби зі злочинністю (NCA) у Дуврі наголосили, що така знахідка є "черговим доказом того, як злочинні мережі намагаються використовувати спалах коронавірусу в своїх цілях, приховуючи вантаж наркотиків в тому, що здається всім необхідним захисним обладнанням".

Нагадаємо, уряд Британії ухвалив рішення про продовження карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу.

На початку квітня міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив, що у Сполученому Королівстві можуть посилити карантин, заборонивши фізичні вправи на свіжому повітрі.

Також РБК-Україна писало, що кількість смертей від COVID-19 у Великій Британії може бути на 15% більшою через включення до статистики нових даних про летальні випадки в будинках для літніх людей.

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