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Британия продлила действие карантинных мер

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 19:38
Британия продлила действие карантинных мер
Иллюстративное фото (twitter.com/MPSActonCentral)

Ограничения продлятся еще минимум 3 недели

Правительство Британии приняло решение о продлении карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам министра иностранных дел Британии Доминика Рааба, ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса будут продлены минимум на 3 недели.

"Шаг за шагом наш план действий направлен на то, чтобы замедлить распространение коронавируса, чтобы как можно меньше людей нуждались в амбулаторном лечении в одно время", - пояснил он.

По словам главы британского МИД, по состоянию на сегодня в Британии зафиксировано 13 729 случаев смерти госпитализированных больных коронавирусом.

"Они являются невменяемыми потерями для всех пострадавших", - добавил Рааб.

Напомним, ранее британские издания сообщали, что правительство Соединенного Королевства планирует продлить действие ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса. Ожидалось, что карантин в Великобритании будет продлен на 3 недели.

Кроме того, в начале апреля министр здравоохранения'я Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Соединенном Королевстве могут усилить карантин, запретив физические упражнения на свежем воздухе.

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