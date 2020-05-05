Во Франции назвали нулевого пациента с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый случай, по мнению врача, был 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией

Французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавируса в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает BBC.

Первый случай, по мнению врача, был 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией. У него взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный. Однако, это стало известно только сейчас.

С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первые случаи COVID-19 во Франции были подтвержденны 24 января.

Напомним, во Франции за последние сутки подтверждено 306 смертей среди инфицированных коронавирусом. Общее количество умерших от коронавируса во Франции составляет - 25 201 человек (15 826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых).

Отметим, в этой стране с 11 мая начнут смягчать карантинные меры. В стране ослабят ограничения на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.