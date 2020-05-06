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У Британії з'ясували дату старту пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 14:38
У Британії з'ясували дату старту пандемії коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчені вивчили мутації вірусу і виявляли докази його швидкого поширення по всіх континентах

У Британії вчені вивчили зразки коронавірусу, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися ще в минулому році в Європі, США. Про це повідомляє CNN.

Вчені вивчили мутації вірусу і виявляли докази його швидкого поширення по всіх континентах до того, як там були зафіксовані захворювання COVID-19.

"Новий генетичний аналіз вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, взятий у понад 7,6 тисячі пацієнтів по всьому світу, показав, що він циркулює серед людей з кінця минулого року і надзвичайно швидко поширився після першої інфекції",- наголошується в повідомленні.

Як відзначають вчені, коли віруси реплікують самі себе, вони роблять помилки, і ці мутації можна використовувати в якості "молекулярних годин" для відстеження географії і видозміни вірусів.

Нагадаємо, раніше у Франції і Швеції повідомили, що виявили коронавірус COVID-19 в грудні минулого року.

У зв'язку з цим, ВООЗ рекомендує протестувати випадки нетипової пневмонії у грудні-листопаді на коронавірус.

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