В Британии за сутки умерли почти 900 больных коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Общее количество летальных исходов превысило 15 тысяч

В Британии за сутки зафиксировали почти 900 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает британское Министерство здравоохранения на странице в Twitter.

По данным министерства, в настоящее время зафиксировано 15 464 летальных случаев. За последние сутки умерло 888 больных коронавирусом. Всего с начала вспышки в Соединенном Королевстве было подтверждено свыше 114 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что количество умерших с коронавирусом в Беларуси продолжает расти. По состоянию на 18 апреля белорусское Министерство здравоохранения подтвердило 45 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Испании количество жертв коронавируса превысило 20 тысяч. За последние сутки на территории Испании было зафиксировано 565 умерших от коронавируса.

Кроме того, число смертей от коронавируса в мире превысило 150 тысяч. США является лидером по количеству больных и по количеству умерших. Италия и Испания занимают вторую и третью позицию среди стран, которые больше всего пострадали от коронавируса.