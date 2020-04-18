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В Британии за сутки умерли почти 900 больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 20:41
В Британии за сутки умерли почти 900 больных коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Общее количество летальных исходов превысило 15 тысяч

В Британии за сутки зафиксировали почти 900 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает британское Министерство здравоохранения на странице в Twitter.

По данным министерства, в настоящее время зафиксировано 15 464 летальных случаев. За последние сутки умерло 888 больных коронавирусом. Всего с начала вспышки в Соединенном Королевстве было подтверждено свыше 114 тысяч случаев заболевания COVID-19.

В Британии за сутки умерли почти 900 больных коронавирусом

CORONAVIRUS: Daily update As of 9am 18 April, 460,437 tests have concluded, with 21,389 tests on 17 April. 357,023 people have been tested of which 114,217 tested positive. As of 5pm on 17 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 15,464 have sadly died.

Напомним, ранее сообщалось, что количество умерших с коронавирусом в Беларуси продолжает расти. По состоянию на 18 апреля белорусское Министерство здравоохранения подтвердило 45 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Испании количество жертв коронавируса превысило 20 тысяч. За последние сутки на территории Испании было зафиксировано 565 умерших от коронавируса.

Кроме того, число смертей от коронавируса в мире превысило 150 тысяч. США является лидером по количеству больных и по количеству умерших. Италия и Испания занимают вторую и третью позицию среди стран, которые больше всего пострадали от коронавируса.

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