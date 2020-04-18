У Британії за добу померли майже 900 хворих на коронавірус

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Загальна кількість летальних випадків перевищила 15 тисяч

У Британії за добу зафіксували майже 900 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Про це повідомляє британське Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Twitter.

За даними міністерства, наразі зафіксовано 15 464 летальних випадків. За останню добу померло 888 хворих на коронавірус. Загалом від початку спалаху в Сполученому Королівстві було підтверджено понад 114 тисяч випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість померлих з коронавірусом у Білорусі продовжує зростати. Станом на 18 квітня білоруське Міністерство охорони здоров'я підтвердило 45 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Іспанії кількість жертв коронавірусу перевищила 20 тисяч. За останню добу на території Іспанії було зафіксовано 565 померлих від коронавірусу.

Крім того, число смертей від коронавірусу у світі перевищило 150 тисяч. США є лідером за кількістю хворих і за кількістю померлих. Італія та Іспанія займають другу і третю позицію серед країн, які найбільше постраждали від коронавірусу.