ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Британії за добу померли майже 900 хворих на коронавірус

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 20:41
У Британії за добу померли майже 900 хворих на коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/emmavolney)

Загальна кількість летальних випадків перевищила 15 тисяч

У Британії за добу зафіксували майже 900 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Про це повідомляє британське Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Twitter.

За даними міністерства, наразі зафіксовано 15 464 летальних випадків. За останню добу померло 888 хворих на коронавірус. Загалом від початку спалаху в Сполученому Королівстві було підтверджено понад 114 тисяч випадків захворювання на COVID-19.

У Британії за добу померли майже 900 хворих на коронавірус

CORONAVIRUS: Daily update As of 9am 18 April, 460,437 tests have concluded, with 21,389 tests on 17 April. 357,023 people have been tested of which 114,217 tested positive. As of 5pm on 17 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 15,464 have sadly died.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість померлих з коронавірусом у Білорусі продовжує зростати. Станом на 18 квітня білоруське Міністерство охорони здоров'я підтвердило 45 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Іспанії кількість жертв коронавірусу перевищила 20 тисяч. За останню добу на території Іспанії було зафіксовано 565 померлих від коронавірусу.

Крім того, число смертей від коронавірусу у світі перевищило 150 тисяч. США є лідером за кількістю хворих і за кількістю померлих. Італія та Іспанія займають другу і третю позицію серед країн, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Коронавірус підтвердили ще у трьох прикордонників У Дніпропетровській області підтвердили нові захворювання COVID-19
Новини України ВеликобританияКоронавірус
News
On Top