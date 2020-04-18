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В Беларуси количество умерших с COVID-19 приближается к 50

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 15:36
В Беларуси количество умерших с COVID-19 приближается к 50
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выздоровели уже почти 500 пациентов

В Беларуси количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, приближается к 50. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Беларуси.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 18 апреля 25 лабораторных центров сделали почти 93 тысячи тестов на коронавирус. Сейчас на стационарном лечении находятся 3282 человека. Еще часть пациентов лечится амбулаторно.

Отмечается, что в Беларуси зафиксировано 45 умерших с коронавирусом, в которых был ряд хронических заболеваний. При этом выздоровление подтвердили в 458 случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь опередила Украину по количеству подтвержденных случаев коронавирус. Минздрав Беларуси заявлял, что подтверждено 4204 случаев коронавируса. При этом было известно о 40 летальных случаев.

Однако, несмотря на рост количества случаев коронавирус, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости возобновить учебный процесс в белорусских школах уже со следующей недели.

Кроме того, в Беларуси коронавирус подтвердили более 300 медиков. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом медработников зафиксировано в Минске и Витебске.

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