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В Британии резко выросла безработица на фоне коронакризиса

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 16:08
В Британии резко выросла безработица на фоне коронакризиса
Фото: безработица в Британии (freepik)

Число безработных возросло до 2,1 млн человек

В Великобритании резко возросла безработица в связи с введенным из-за коронавируса карантином и кризисом. Лишь за апрель число безработных возросло на 5,8%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Число людей, которые просят помочь по безработице в Великобритании выросло за апрель в 2,1 млн человек (5,8%). То есть в течение прошлого месяца число новых безработных увеличилось аж на 856 500", - говорится в сообщении.

При этом число вакансий сократилось почти на четверть до 637 тысяч за три месяца до апреля.

За три месяца текущего года уровень безработицы составил 3,9%, что на 0,1% больше, чем год назад, и на столько же больше, чем в предыдущем квартале.

К началу карантина в связи с эпидемией, уровень занятости в стране был рекордно высоким - 76,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный банк Англии прогнозирует крупнейший экономический спад впервые за более чем 300 лет. По прогнозам Банка Англии, британская экономика сократится на 25% в течение трех месяцев, а безработица вырастет до более чем 9%.

Кроме того, в США с начала пандемии более 36 млн человек потеряли работу. Доля безработных выросла до 14,7 процента, что является наибольшим показателем со времен Великой депрессии.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Великобританиябезработица
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